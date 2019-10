Pomaretto invita la popolazione a vendemmiare sabato

“È la prima volta che invitiamo la popolazione a vendemmiare, nella speranza che ci siano persone che si avvicinino alla viticoltura e vogliano occuparsi di vecchie vigne del paese” Alice Servi dell’Associazione Sviluppo Pomaretto spiega così l’iniziativa di sabato 5, dal titolo “...a Pomaretto si vendemmia!”. L’evento fa parte del progetto “Persone e territorio: una concreta possibilità di rinascita per Pomaretto”, sostenuto con i fondi dell’8 per mille della chiesa valdese. Chi vuole partecipare, deve contattare il 349 4344944 entro domani. Il programma prevede il ritrovo alle 7,45 nella piazza del municipio, con scarponcini, guanti e forbici, al termine sarà possibile pranzare agli impianti sportivi, a 14 euro, con i partecipanti alla Festa dei nonni, e si potrà gustare il vino simbolo del territorio: il ramìe. “Le vigne da cui si taglieranno i grappoli, sono vecchie vigne di proprietà comunale o date in comodato d’uso gratuito al Comune, che possono essere date in gestione a chi fosse interessato”.