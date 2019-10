Torcia Led: vale la pena spendere qualche soldo in più?

Abbiamo tutti una torcia nello smartphone, che potrebbe essere sufficiente per piccole necessità quali: trovare la maniglia di una porta, l’interruttore della luce o gli occhiali sul comodino, ma non è affatto adeguata per chi pratica attività all’aperto o in luoghi dove vi è davvero una scarsissima visibilità.

Che si abbia voglia di fare escursioni, jogging, campeggio e tanto altro, bisognerà munirsi di una fonte di luce più potente. Viene subito in mente la soluzione: una torcia LED.

Una torcia portatile offre un modo rapido per dirigere la luce nella direzione desiderata. È possibile trovare torce LED abbastanza piccole da poter essere messe in tasca, o addirittura appesa al portachiavi. Per illuminare in modo conveniente ed a mani libere una determinata area, sarà più utile un proiettore ma qui tratteremo nello specifico la torcia a LED e tutti gli aspetti da considerare quando si pensa di acquistarne una.

Una domanda che spesso ci si pone è: perché scegliere la tecnologia LED? Dopotutto, ci sono molte altre tecnologie di illuminazione tra cui lampade alogene, le luci allo xeno e la famigerata illuminazione a incandescenza. La cosa migliore del LED, è che può illuminare intensamente senza consumare avidamente la batteria, mentre è la tecnologia a incandescenza a rappresentare la peggiore alternativa quando si tratta di preservare la durata della batteria. Il LED produce una luce intensa consentendo alle batterie di durare più a lungo.

Con l'avvento degli smartphone, le torce sembrano essere diventate meno onnipresenti nelle case. Ma una buona torcia ha molti vantaggi rispetto a quella del telefonino. Le pile portatili sono disponibili in tutte le varietà, da quelle minuscole che possono essere appese a portachiavi a quelle enormi che sembrano illuminare come se fosse giorno. Quindi, a seconda delle esigenze, ci sono dei parametri da tenere in considerazione quando si tratta di scegliere un prodotto che meglio si adatti alle proprie esigenze.

Prima di acquistare una torcia è bene porsi la domanda: per cosa lo voglio? La risposta a questo quesito aiuterà a decidere quali funzionalità possono esserci davvero d’aiuto. Ad esempio, se si desidera utilizzare una torcia durante i viaggi in campeggio, funzionalità come il controllo della luce e la durata della batteria sono molto importanti.

Se invece l’intento sarà di utilizzare la torcia durante lavori di edilizia sui cantieri, una priorità sarà sicuramente la robustezza, ovvero la solidità del corpo della torcia. Stesso discorso per altre caratteristiche come intensità della luce, tipologia di LED ed impermeabilità.

Le batterie più comunemente utilizzate per le torce a LED sono batterie tradizionali AA e AAA, le cosiddette stilo e ministilo. Questa caratteristica soddisfa la maggior parte delle esigenze, ma se si cercano maggiori performance in termini di luminosità senza rinunciare ad una vita più lunga, bisogna prendere in considerazione la scelta di una torcia che utilizzi batterie al litio.

Chiaramente il mercato è molto vasto e permette di scegliere anche piccole soluzioni che vedono prodotti con un fascio luminoso più moderato, ma che siano ricaricabili anche tramite USB. In ogni caso, per un utilizzo professionale, ma non solo, è bene ponderare la propria scelta preferendo la qualità. In questo modo si avrà garanzia di durata ed affidabilità data anche dal prezzo che rispecchierà queste funzioni.

Fortunatamente sopratutto su internet, è abbastanza facile riuscire ad acquistare un buon prodotto ad un prezzo davvero interessante. Sono molti i portali che presentano ogni giorno offerte e sconti. I più conosciuti sono sicuramente Amazon ed Ebay, ma anche altri siti minori, ma comunque affidabili e specializzati come Torcia-led.it sono sicuramente da prendere in considerazione.

Le torce portachiavi sono straordinariamente comode e versatili, soprattutto per le emergenze. Dato che non ci si separa mai dalle chiavi, la torcia LED sarà altrettanto a portata di mano in ogni situazione. La torcia LED di dimensioni standard dovrebbe essere facilmente inserita in tasca mentre modelli più ingombranti sono particolarmente indicate per essere riposte senza preoccupazioni anche nella cassetta degli attrezzi.

Il controllo della luce può essere fondamentale a seconda di come si utilizza la torcia LED. Le migliori torce possono essere dotate di interruttori che permettono di scegliere il numero di LED da attivare ma anche l’intensità. Infatti solo i migliori prodotti permettono di avere luci dimmerabili, ovvero di cui può essere regolato il flusso luminoso. È importante non barattare la qualità con del semplice risparmio. In tal senso si corre il rischi di ritrovarsi tra le mani un giocattolo dalla breve durata che costringerà inevitabilmente ad un nuovo acquisto.

Per misurare la quantità di luce emessa dalla torcia si utilizza come unità di misura i Lumen. Per l'uso normale a casa e quando si cammina con il cane, 75 lumen sono perfetti. Se vai in campeggio o si fanno escursioni, una cifra tra 100-150 lumen è l'ideale. Ovviamente questo resta un dato soggetto comunque al gusto ed alla sensibilità personale ma bisogna sapere che vi sono torce anche più luminose e che quindi possono essere impiegate in ambiti decisamente più impegnativi.

Quindi, è importante distinguere bene la qualità strutturale e funzionale della torcia LED; un corpo in metallo o che sia un misto tra il metallo e plastiche morbidi è sicuramente indice di qualità, il prodotto economico e scarsamente performante lo si distingue anche per l’estrema rigidità delle plastiche utilizzate. È bene considerare anche l’ergonomia per un utilizzo quanto più agevole possibile. Il livello di impermeabilità è fondamentale per chi dovrà fare uso di una torcia LED durante particolari escursioni, immersioni e per chi generalmente svolge attività all’aperto indipendentemente dagli eventi atmosferici. Diffidare dal prodotto economico significa escludere l’enorme probabilità di acquistare qualcosa che non sia poi confacente alle aspettative e che, peggio ancora, sia inadatta all’uso che se ne deve fare.