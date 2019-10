La Pro loco lancia il nuovo “Ottobre piscinese”

La pro loco di Piscina lancia “Ottobre piscinese”. “È un calendario di eventi che include la Festa patronale della Madonna del Rosario” spiegano dall’associazione. Le giostre sono in piazza 31 Maggio da oggi pomeriggio e gli eventi legati alla patronale partiranno venerdì 4, alle 19,30, con l’apertura dello stand gastronomico nel salone polivalente di via Calvetti. La serata sarà all’insegna dei giovani con il gruppo “Ubbie”, cover band a 360°, sotto la tensostruttura di piazza 31 Maggio.

Sabato 5, alle 14, ci si sposta agli impianti sportivi di via Buriasco per la gara di bocce alla baraonda a coppie (escluse categorie A e B). Questo evento si terrà anche domenica e lunedì, alla stessa ora.

Alle 15, invece, sempre agli impianti sportivi, si terrà il “Derby del cuore”, organizzato dal Toro club Piscina Granata e dallo Juventus club Piscina, con il ricavato devoluto all’associazione “Il Sussurro dell’Angelo”.

Alle 17, all’Ala comunale, verrà inaugurata la mostra fotografica a cura del Gruppo Ricerca Piscina Comitato Storico 400, dal titolo “Piscina... la gente... qualche anno fa”.

Alle 19,30 riapre lo stand gastronomico, mentre alle 20,30 si terrà la processione della Madonna del Rosario. Infine alle 21,30, alla tensostruttura, animazione con “La musica di Bruno”.

Domenica la festa riparte alle 9 con la riapertura della mostra fotografica (stessa ora il giorno seguente).

La sera tornerà di nuovo in funzione lo stand gastronomico con le specialità fritto di pesce e bollito da prenotare entro domani al bar Stazione del gusto (via Umberto I 3) o a L’Equilibrio (via Umberto I 77).

Si proseguirà, alle 21,30, con una serata danzante con Enzo e Massimo e Sonia De Castelli (ingresso a 5 euro, gratis per chi ha prenotato la cena) e l’elezione di Miss Piscina.

Lunedì 7 alle 8 toccherà alla Fiera d’Autunno e all’esposizione agricola, che occuperanno via Monviso, piazza 31 Maggio, viale Calvetti, piazza Eugenio Corti, via don Germano Crotto, via Roma e piazza Libertà. Mentre alle 15,30, al Centro anziani di via Doria 7, si terrà “La Festa dei nonni”. Chiuderà la patronale la commedia in piemontese “E la vita l’è bela”, portata in scena dalla Menodrammatica di Moretta, nel salone parrocchiale di piazza Buniva.

L’Ottobre piscinese proseguirà con altri tre appuntamenti sabato 19 con “Ballando sotto le stelle”, domenica 20 con una gara di pesca e l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unitre e sabato 26 ottobre con una commedia nel salone parrocchiale.