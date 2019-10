Moncalieri si prepara a festeggiare il decennale della Fiera della Trippa

Ottobre è il mese che segna per tutti l'arrivo dell'autunno, mentre a Moncalieri significa l'inizio degli eventi enogastronomici.

Sabato 5 e domenica 6 è in programma la decima edizione della Fiera della Trippa, evento divenuto ormai di carattere nazionale, vista la sua capacità di attrarre visitatori, curiosi ed appassionati da tutta Italia. E questo lo si deve a due persone tragicamente e prematuramente scomparse, ma ancora vive nel ricordo di tutti, come ha detto il sindaco Paolo Montagna: "Paolo Casto, insieme al figlio Luca, sono stati coloro che prima di ogni altro hanno creduto in questo progetto, coinvolgendo tutti con passione e lungimiranza".

Non a caso la vedova Casto era in prima fila alla presentazione e sarà una sorta di "madrina" nelle due giornate della manifestazione. La trippa è una rinomata eccellenza del territorio di Moncalieri e anche quest'anno se ne cucineranno quintali nello storico pentolone. Tre le novità dell'edizione 2019: non si svolgerà al Foro Boario (soggetto a lavori di ristrutturazione) ma nell'adiacente piazza del Mercato, appena riasfaltata, con una navetta a garantire il collegamento con il centro storico. Ma, soprattutto, la Federazione Italiana Circoli Enogastronomici (FICE) ha scelto Moncalieri e i giorni della Fiera per ospitare il convegno che celebra i 50 anni della confraternita della trippa, con eventi che partiranno già giovedì 3 ottobre.

Allo stand de La Tripa ‘d Muncalè, sponsor tecnico dell’evento e nota azienda moncalierese leader nel settore, si uniscono infatti numerosi espositori, oltre ad hobbisti e artigiani, che garantiscono con i loro prodotti e le loro specialità una variegata offerta per grandi e piccini. Coldiretti partecipa nuovamente alla Fiera con il suo stand istituzionale (in attesa dello sbarco del Villaggio Coldiretti) e, nella giornata di domenica, con laboratori di consumo critico, degustazioni gratuite a cura di Campagna Amica e un gioco sulla stagionalità dei prodotti per i bambini.

Anticipo della manifestazione venerdì 4 ottobre, alle ore 20, al Castello di Moncalieri, con il “Gran Galà della Trippa e non solo”, a cura del Catering Cucina Mobile, con ingresso dal Comando del 1° reggimento Carabinieri Piemonte. Sabato 5 la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri aprirà le porte al pubblico alle ore 11 in Piazza del Mercato Bestiame: dopo l'Inaugurazione ufficiale, alla presenza delle Istituzioni civili e militari e della Filarmonica di Moncalieri, seguiranno iniziative collaterali per tutte le età: lo stand del Mercatino dell’Usato di Moncalieri ospiterà per l’intera giornata le opera del Maestro Luigi Sabatino, presente in Fiera dalle ore 16 alle ore 18; a partire dalle ore 15 e sino alle 22 l’Associazione Casa del Benessere e delle Arti svolgerà attività di animazione con truccabimbi e laboratori creativi per i bambini; alle ore 16.30 la Croce Rossa Italiana di Moncalieri presenterà una dimostrazione sulle manovre di disostruzione pediatrica a cura dei suoi volontari.

La sera, oltre alle degustazioni di qualità presso i numerosi stand ospiti della Fiera, alle ore 19 l’appuntamento è con il TrippAperitivo a cura dello Chef Marco Albano del Ristorante Cà Mia di Moncalieri: un piatto con tre assaggi a base di trippa e salame di trippa, accompagnato da un bicchiere di prosecco. A partire dalle ore 21 largo alla musica pop e disco anni ‘70, ‘80 e ‘90 con il concerto dei Three Hours.

Domenica 6 ottobre gran finale con l’apertura giornaliera alle ore 10, ma già in precedenza avrà inizio la cucina della trippa nel pentolone che sarà distribuita ai commensali in porzioni da asporto o da consumare in loco, subito dopo il tradizionale assaggio alle ore 12 da parte della Confraternita della Trippa. Durante la giornata proseguirà l’animazione per i bimbi con aree giochi e divertimenti e alle 16.30 la Croce Rossa di Moncalieri svolgerà presso il suo stand un’attività sulla sicurezza stradale con istruttore qualificato a cura dei suoi volontari. L’edizione 2019 chiuderà i battenti domenica 6 ottobre alle ore 22.

I proventi saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale e alla Associazione M.I.O. Onlus. Perché trippa fa rima con solidarietà a Moncalieri.