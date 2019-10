Moneta elettronica e acquisti, Bussone (UNcem): "Nei comuni montani eliminare commissioni e canone del pos"

"Tantissimi Comuni montani, troppi, non hanno più un negozio e un bar. Sono a oggi oltre 200 in Italia. Altri 500 Comuni, in particolare borghi alpini e appenninici, sono a rischio 'desertificazione commerciale', avendo meno di tre esercizi. I dati Istat sono impietosi e Uncem lo dice da un pò", afferma Marco Bussone, Presidente nazionale dell'Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani.

"Per questo Uncem chiede interventi specifici sulla fiscalità, da rendere differenziata e peculiare per chi apre un negozio o un'impresa nei territori, nonché di trovare strumenti di supporto per quanti ancora scommettono nelle aree interne, nei piccoli Comuni dove la marginalità socio-economica è più elevata. Da diversi giorni e sicuramente nelle prossime settimane si ragionerà attorno all'uso e all'incentivazione della moneta elettronica, verso la legge di bilancio 2020. Tutte le soluzioni che vanno in questa direzione mi trovano personalmente d'accordo".

"A patto però che il legislatore si accorga che il Paese ha appunto un'emergenza desertificazione, aree montane dove negozi, bar, imprese sono prima di tutto un presidio sociale e culturale. La Francia lo ha sancito con chiarezza tre settimane fa nell'Agenda Rural e nel piano "1000 bistrò". Dobbiamo fare la stessa cosa. E il primo passo, è eliminare ogni canone per la tenuta del pos per i pagamenti elettronici, nonché azzerare tutte le commissioni per chi paga con carta o bancomat negli esercizi commerciali nei Comuni totalmente montani. Questo è un impegno politico, ma anche un'azione da condividere con tutte le Banche, con Abi e con Poste Italiane".

"È il primo passo per una differenziazione fiscale, rispettando e attuando l'articolo 44, secondo comma della Costituzione, nonché la legge 97 del 1994 sulla montagna e la legge 158 del 2017 sui piccoli Comuni. Via ogni canone, via ogni commissione per i pagamenti elettronici. Faremo una seria e virtuosa lobby su questo fronte".