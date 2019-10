Torna "Arte & Sport", la Circoscrizione 7 per la terza età

La Circoscrizione 7 dimostra grande attenzione a tutte le fasce della propria popolazione organizzando, anche per quest'anno, l'iniziativa “Arte & Sport”; l'obiettivo principale è quello di promuovere alcune attività sportive, ricreative, artistiche, culturali e del benessere appositamente pensate per la terza età (dai 60 anni in su).

La stagione 2019/2020 prevede la possibilità di praticare, tra gli altri, corsi di yoga, acquagym, ginnastica dolce, teatro, gruppi di cammino, benessere, rieducazione funzionale in acqua e nuoto a un costo di massimo 50 € per un periodo che va da ottobre a maggio.

In più, a partire da quest'anno si aggiungerà un'attività dedicata alle nuove tecnologie: “Si tratta – spiega il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri - del “Corso di Computer/Smartphone” che si svolgerà presso il centro incontro di corso Belgio 91; in questo modo i cittadini potranno imparare ad utilizzare strumenti diventati ormai fondamentali anche per rapportarsi con la Pubblica Amministrazione”.

Tante anche le associazioni che hanno aderito all'iniziativa, tra cui SSD LaPolismile, Associazione Culturale Tekhné, ASL SSD Epidemiologia ed Educazione Sanitaria, Auser Volontariato Torino, Associazione 360 Gradi, Cooperativa Sociale Pantarei, U.S. Acli, Safatletica e C.F.S. SSD; le iscrizioni inizieranno; le iscrizioni apriranno lunedì 7 ottobre, mentre il calendario è disponibile sul sito web della Circoscrizione 7 ( http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6188)

Per informazioni: 01101135702 (Ufficio Sport e Tempo Libero Circ. 7).