Guardia di Finanza, il sindacato Silf esprime disappunto per il mancato incontro con il generale Zafarana

Il Comitato provinciale Silf, l’unica rappresentanza sindacale della Guardia di finanza in Piemonte, esprime vivo disappunto per non essere stato messo nelle condizioni di incontrare il Comandante Generale del Corpo, Generale Zafarana, in occasione della sua visita a Torino nei giorni scorsi (qui l'articolo), “nonostante lo avessimo chiesto per tempo al Comando Regionale”.

L’organizzazione sindacale ha aggiunto che a tale richiesta, infatti, non è giunta alcuna risposta, come purtroppo a molte altre inviate all’amministrazione in questi ultimi mesi: "Si tratta, evidentemente, di un chiaro atteggiamento ostruzionistico, sia a livello centrale che locale".

"Se non saranno stabilite corrette relazioni saremo costretti ad attivare le opportune iniziative per rendere effettiva la tutela dei diritti sindacali", conclude l’organizzazione sindacale.