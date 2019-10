I Vigili del Fuoco recuperano un ragazzo finito nella Dora

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire, intorno alle ore 18 di oggi, giovedì 3 ottobre, per recuperare un ragazzo di origine africana finito in acqua, su una spiaggetta in riva alla Dora Riparia, sotto al Ponte Mosca.



Per l'uomo, immediatamente sottoposto alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto con l'ambulanza, nessuna conseguenza di rilievo.