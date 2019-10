A Torino torna il Bunker Big Market

L’autunno alle porte richiama l’appuntamento con il Bunker Big Market, il terzo del 2019. Il 13 ottobre lo spazio di via Paganini 1 è pronto ad accogliere il market-place più divertente di Torino. Dalle 10 fino al tramonto diverse le occasioni e i motivi per intrattenersi tra mercatini vintage e attività pensate ad hoc per la manifestazione.

L'ingresso al Big Market è libero a tutti. Chiunque può entrare a fare un giro tra gli stand dove potrà trovare di tutto, dall'hand-made al vintage, dai pezzi original al second hand, ma anche sneakers, gioielli e un'area completamente dedicata al food e ai bambini.

Un programma ricco che non tralascia il tradizionale appuntamento con la musica: il pomeriggio i visitatori verranno intrattenuti dal folk inconfondibile dei The Spell Of Ducks, band di Torino nata nel settembre del 2015 è formata da Ivan Lionetti (voce), Andrea Del Col (chitarra e cori), Guido Greco (banjo, tastiere e cori), Alessandro Negri (batteria), Gianluca Gallucci (basso), Alberto Occelli (violino e viola).

Per la serata invece, dopo il successo degli extra party con Ivreatronic e Populous delle passate edizioni, sarà la volta della giovane talentuosa Emmanuelle.

Nata a Rio, cresciuta a Miami e attualmente di base a Milano Emmanuelle ha un approccio eclettico, nostalgico e sognante, in continuo viaggio per paesaggi ipnotici lontani dalla monotonia quotidiana. All’attivo due EP prodotti e distribuiti appunto dalla Deewee diventati ormai dei veri e propri classici con singoli come “Free Hi-Fi Internet”, “L’uomo d’Affari” e “Italove”. Quest’ultimo è stato inserito nella colonna sonora di “Dogman”, l’ultimo film di Matteo Garrone presentato al Festival di Cannes 2018.

Opening act della serata Victor Kwality. Non mancherà occasione di intrattenersi tra stand eno-gastronimici con Sostanza Food, una start-up che offre una linea di prodotti altamente salutari, completamente e naturalmente gluten free e senza conservanti. I preparati sono confezionati sottovuoto e abbattuti, il che assicura una lunga shelf life e riduce gli sprechi per tutti, venditori e consumatori, mantenendo il gusto e la sostanza del prodotto. Sostanza Food nasce dalla passione di Stephanie Danza e dalla sua lunga esperienza come chef.

Previsti anche dei momenti dedicati agli amici a quattro zampe a cura dell’Associazione AMI.CO - Amici per la Coda che si occupa di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), di educazione e sport cinofili. E ancora workshop professionali per creare gioielli handmade a cura di Holy Crap.

Big Market non è solo un appuntamento per comprare, vendere o scambiare, ma un vero e proprio viaggio attraverso passato, presente e futuro: nato dall'esigenza di creare periodicamente un punto di aggregazione alternativo per persone di tutte le età, dagli adulti ai bambini.

L'evento si svolgerà presso il Bunker, all’interno degli spazi di via Paganini riconvertiti già da diversi anni in un centro culturale indipendente, dove coesistono arte, orticoltura urbana, sport, ma anche clubbing e sperimentazione di ogni genere.

Info: bigmarketorino@gmail.com