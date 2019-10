Sport, musica, medicina e MoleCola: un sabato dedicato alla formazione con NovaCoop

Sabato 5 Ottobre, NovaCoop dedicherà un’intera giornata di formazione, riflessione e co-progettazione, ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni con Coop Talk “Crescere… Un viaggio da fare insieme” . Saranno 200 i giovani che si incontreranno per 8 ore di formazione, scambio e riflessioni dalle 10 alle 19 presso la Scuola Holden, in via Borgo Dora 49.

La giornata sarà divisa in due tempi. Al mattino, tante storie da ascoltare e con le quali confrontarsi: saranno presenti degli speaker che racconteranno la loro storia, tentando di motivare i ragazzi a esprimere al meglio se stessi. Al tavolo dei relatori saranno presenti Mauro Berruto, Tecnico della Nazionale Italiana di Tiro con l’arco; Francesco Bianco, Fondatore MoleCola; Marco Dolfin, Medico chirurgo e atleta paralimpico; Eugenio in Via Di Gioia, Gruppo musicale; Anna Masera, Garante dei lettori La Stampa e direttrice Master in giornalismo all’Università di Torino; Laura Milani, Direttore IAAD; Saverio Raimondo, Showman. A conclusione della mattinata ci sarà il Talk con Benny Bottone di Radio Capital e i ragazzi del pubblico. Il secondo momento della giornata si svilupperà nel pomeriggio e sarà dedicato alle idee e alle suggestioni sviluppate dai ragazzi che verranno suddivisi in gruppi, sotto la guida di tutor esperti, per realizzare delle piccole storie video (girate e montate) dedicate al tema dell’ambiente e alla sua tutela.