"Io non sclero": le parole di chi convive con la sclerosi multpla diventano immagini in tempo reale

Venerdì 4 ottobre alle 11, presso l'Aula Magna "Michele Torre" dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (via Cherasco, 15), si svolgerà l’evento gratuito e aperto al pubblico “Io non sclero”, il progetto di informazione sulla sclerosi multipla, sviluppato da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e con il patrocinio della Società Italiana di Neurologia (SIN).

Protagoniste dell’evento saranno le storie vere di chi convive con la sclerosi multipla. Con il supporto dell’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, alcuni pazienti racconteranno la propria esperienza con la malattia, fatta di ostacoli quotidiani, ma anche di forza e di voglia di guardare al futuro.

Dalle loro storie prenderà forma - in tempo reale, di fronte agli occhi del pubblico - una tavola artistica che rimarrà esposta fino al 18 ottobre presso gli spazi del CUPA Neuroscienze dell’A.O.U.

Maggiori informazioni su https://iononsclero.it/il-tour-2019/

