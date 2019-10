"Perché collocare l'Oktober Fest Torino al Parco del Valentino?"

Il "Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste per la tutela e la progettazione del verde", per tramite della coordinatrice Franca Elise, ha scritto una lunga lettera all'assessore Alberto Unia e ai gruppi consiliari del Comune di Torino. Argomento: parco del Valentino e Oktober Fest Torino.

"Siamo profondamente stupiti per la scelta di collocare nel Parco del Valentino (area tra Torino Esposizioni e il V Padiglione) la manifestazione denominata "Oktober Fest" (dal 3 al 13 ottobre), attraverso una semplice Ordinanza emessa in data 9 settembre 2019, in capo a GL Events SpA. Nell'ordinanza, di carattere strettamente viabilistico, non vi è peraltro alcun cenno alla riscossione del canone COSAP, dal che si può dedurre che l'area venga concessa a titolo gratuito per un'iniziativa dal carattere eminente commerciale che in precedenza si svolgeva presso Lingotto Fiere".

"Peraltro non è previsto neppure l'utilizzo del parcheggio interrato del V Padiglione di Torino Esposizioni gestito da GTT e da mesi ormai desolatamente chiuso, cosa che creerà non pochi problemi per il prevedibile afflusso di auto, con orari che si prolungheranno fino alle 2 e alle 3 del mattino. Non è richiamato nell'ordinanza neppure il rispetto di norme igienico-sanitarie, come dovrebbe essere previsto per manifestazioni di carattere enogastronomico, e di rispetto dei limiti previsti per l'inquinamento acustico, in un'area a parco".