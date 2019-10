Borgo Dora, al via il presidio notturno per il "libero scambio"

Dopo i fatti di venerdì, con l'intero perimetro di Borgo Dora chiuso da forze dell'ordine e polizia municipale per le operazioni di spostamento dei venditori del "libero scambio" in Via Carcano, i sostenitori del mercato hanno dato vita a una mobilitazione di protesta con tanto di striscione appeso alla struttura del Ponte Carpanini.

Una settantina di persone, tra cui militanti dei centri sociali, membri di comitati e associazioni favorevoli al Balon unito e alcuni residenti, hanno organizzato un presidio che dovrebbe durare tutta la notte. L'obiettivo dei manifestanti sarebbe quello di realizzare un "mini-balon" diffuso nelle vie limitrofe; nella mattinata di sabato ci saranno anche due assemblee pubbliche.