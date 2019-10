Borgo Dora militarizzata contro il "libero scambio"

È un'atmosfera surreale quella che si sta respirando in queste ore a Borgo Dora: la zona, solitamente brulicante di auto e attività, è infatti stata militarizzata per impedire ai venditori del "mercato del libero scambio" di accedere a San Pietro in Vincoli e Canale Molassi. Un'altra dimostrazione di fermezza nel pugno duro voluto da prefetto e istituzioni.

Il quadrilatero compreso tra Via Cigna, Strada del Fortino, Via Borgo Dora e Corso Regina Margherita è stato chiuso al traffico e decine di poliziotti in assetto anti-sommossa, supportati dalla Polizia Municipale, stanno presidiando l'area dai possibili tentativi di sfondamento.

A motivare la situazione è direttamente il comandante dei vigili Emiliano Bezzon: “Una serie di misure - spiega - con il compito di indirizzare e favorire lo spostamento degli operatori regolari negli spazi di via Carcano, attrezzati e autorizzati già da tempo ad ospitare le attività di libero scambio, e consentire, in una zona residenziale in cui sono presenti anche servizi essenziali come l’ospedale Cottolengo, lo svolgimento delle operazioni senza tensioni”.

La notizia delle barriere "new jersey" installate questa mattina, nel frattempo, ha fatto il giro del web e da più parti si stanno attivando segnali di mobilitazione: in Piazza Borgo Dora, davanti al Sermig, si stanno radunando gli attivisti dei centri sociali e dei comitati favorevoli alla permanenza del libero scambio al Balon. La situazione, per il momento, sembra tranquilla ma la notte si preannuncia travagliata.