Ivrea, 45enne in manette per stalking

A Ivrea un uomo di 45 anni è finito in manette per stalking. In passato l'uomo era già stato condannato due volte in passato per lo stesso reato.

Dal 2007 a oggi i vicini di casa hanno presentato nei suoi confronti una ventina di esposti. Nel mirino del soggetto una pensionata residente nello stesso palazzo. L'altra mattina il 45enne ha insultato e minacciato di morte la donna alla fermata del pullman in corso Massimo d'Azeglio.

La polizia è intervenuta su richiesta della figlia della pensionata arrestando l'uomo, ora detenuto presso il carcere di Ivrea in attesa dell'udienza di convalida.