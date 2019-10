Muro a San Pietro in Vincoli, Appendino e Palomba: "Misura per trasferimento suk in via Carcano"

"Garantire che il trasferimento in via Carcano degli operatori “regolari” (gestiti da Vivibalon) delle attività di libero scambio si realizzi e avvenga senza tensioni, nell’interesse dei cittadini residenti nella zona e degli stessi operatori”. Così la sindaca Chiara Appendino e il Prefetto di Torino Claudio Palomba commentano le prime misure in atto da questa mattina nella zona del suk al Balon, previste dal protocollo sulla sicurezza siglato negli scorsi giorni in Prefettura e dalla delibera approvata a dicembre 2018 dall'amministrazione a 5 Stelle.

L'atto dei pentastellati, che prevedeva il trasferimento dalla seconda metà di gennaio 2020, era rimasto sinora lettera morta.

Dalle prime luci dell'alba di oggi alcuni operai sono al lavoro per installare delle barriere (simili a quelle anti-terrorismo presenti in altri punti del territorio) per impedire l'accesso al parcheggio di San Pietro in Vincoli.

Nella scorsa primavera era già attivato, su proposta della Prefettura, un tavolo di lavoro per lo spostamento dell’attività di libero scambio da Borgo Dora all’area attrezzata di via Carcano. Cinque gli incontri che hanno portato, lo scorso maggio, alla sottoscrizione di un verbale d’intesa con cui sono state definite una serie di misure e azioni utili al trasferimento delle attività.

In particolare, l’intesa ha impegnato la Città di Torino a realizzare opere per migliorare la logistica degli spazi attrezzati di via Carcano, ampliando fino a 400 il numero degli stalli e, in accordo con GTT, a potenziare il servizio di trasporto pubblico allo scopo di consentire un più agevole accesso all’area.

Inoltre, la Città ha concesso sgravi fiscali all’associazione Vivibalon, concessionaria dell’attività di libero scambio, e ha offerto agli espositori, per le prime quattro settimane, l’uso gratuito dello spazio.