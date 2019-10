Suk, Artesio: "Il muro ha sostituito l'ospitalità con la sicurezza"

"Siamo a un convegno in cui si parla di andare oltre i muri, e proprio in questo momento la città ne sta alzando uno al Canale dei Molossi. L'arte urbana come riqualifica vive oggi delle profonde contraddizioni". Così la consigliera Eleonora Artesio (Torino in Comune) è intervenuta all'evento organizzato per i vent'anni del progetto Murarte all'Open Incet, commentando gli interventi di sicurezza in atto nella zona del mercato di libero scambio a Borgo Dora. Era stata proprio lei, da assessora, nel 1999, a presentare la delibera per l'avvio di un percorso integrato sui graffiti urbani, legalizzando l'attività dei writers fino ad allora giudicata atto vandalico.

"Il tema dell' arredo urbano - ha continuato - è spesso inteso più come valore estetico che come possibilità di integrazione. Quando si scelgono gli spazi da rivitilizzare, lo si fa nella logica di conservarli, più che aprirli, di riservarli a pochi, anziché renderli accessibili a tutti. Abbiamo sostituito, anche nella produzione artistica, il concetto di città ospitale con quello della sicurezza estrema. A essere accettata è alla fine la popolazione che risulta più autorevole di fronte alla pubblica amministrazione".

"In questi due giorni di convention e tavoli di lavoro - ha risposto l'assessore comunale alle politiche giovanili Marco Giusta - cercheremo proprio di esplorare tutti gli paradossi dell'arte urbana nella società. Anche rispetto alla costruzione di muri, riconosco che spesso la mia amministrazione non riesce ad affrontare il tema nel modo corretto".