Tragedia sfiorata, 81enne viaggia in contromano sulla tangenziale nord di Torino

Tragedia sfiorata, attorno alle 7 di questa mattina, sulla tangenziale nord di Torino.

Un anziano di 81 anni, residente a Torino, ma mancato l’uscita della tangenziale e, per tornare indietro, ha invertito il senso di marcia e viaggiato contromano per qualche centinaio di metri, tra lo svincolo di Caselle e la barriera di Settimo.

Alla guida di una Renault Scenic, il pensionato ha mancato lo svincolo di Caselle in direzione nord e ha fatto inversione per tornare indietro, viaggiando in contromano. Solo l'immediato intervento di un ispettore della polizia stradale, che stava raggiungendo la caserma di Settimo, ha scongiurato l'impatto frontale con le altre vetture che stavano percorrendo il medesimo tratto di strada.

L'uomo è stato bloccato, multato e segnalato alla prefettura di Torino per la revoca della patente.