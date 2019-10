Cassa integrazione alla Avio Aero: è la prima volta da 16 anni

La Uilm di Torino rende noto che la direzione aziendale di Avio Aero (gruppo General Electric) ha comunicato il ricorso alla cassa integrazione nello stabilimento di Rivalta. È la prima volta dopo 16 anni che nel sito torinese si ricorre agli ammortizzatori sociali.

Il provvedimento, causato da una flessione della domanda, riguarderà 100 lavoratori su circa 2 mila addetti complessivi e sarà attivato per 8 settimane a partire dal prossimo 7 ottobre. I lavoratori coinvolti sono addetti alla produzione di trasmissioni aeronautiche Pratt & Whitney 1100 installate, tra gli altri, sull’Airbus A320.

Dichiarano Marco Secci, della segreteria Uilm Torino, e Aniello Montella, responsabile Avio Aero per la Uilm: “Si tratta di un segnale negativo. Anche il settore aeronautico, che finora aveva subito in maniera contenuta gli effetti della crisi, oggi viene colpito dal ricorso agli ammortizzatori sociali. Serve da subito un monitoraggio del comparto per evitare che un campanello d’allarme diventi un problema strutturale”.