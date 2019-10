Il Premio Strega Scurati al Circolo dei Lettori apre il weekend di "Portici di carta"

Due chilometri di librerie, oltre 150 tra librai, editori piemontesi e bouquinistes, incontri e dibattiti, autori italiani e internazionali, laboratori per bambini e passeggiate letterarie. Portici di Carta, evento di promozione del libro e della lettura, torna sabato 5 e domenica 6 ottobre per le vie del centro.

Il progetto della Città di Torino, realizzato da Associazione Torino, La Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e la partecipazione dei librai torinesi, dedica doverosamente la sua tredicesima edizione ad Andrea Camilleri, in collaborazione con Sellerio.

Al Circolo dei lettori sarà ospitata questa sera, venerdì 4 ottobre, l'anteprima della manifestazione con il Premio Strega Antonio Scurati, che per l’occasione festeggia un anno dall’uscita del caso letterario M. Il figlio del secolo, edito da Bompiani, editore ospite della manifestazione. Con 250 mila copie vendute e la traduzione in 35 Paesi, il racconto mimetico dell'ascesa di Benito Mussolini, da ferventi socialista direttore dell'Avanti! a fondatore dei Fasci di Combattimento nel 1919, ha segnato una svolta considerevole nella letteratura storica del terzo millennio. Per la prima volta, il profilo multiforme del dittatore assume la dimensione drammatica di un personaggio sulla scena: l'autore ne svela segrete intimità, turbamenti e pulsioni, grazie a un prezioso e ricercato studio delle fonti -incalcolabili - che dà vita a un affascinante e polifonico racconto documentaristico.

Con il giornalista Cesare Martinetti, un incontro per scoprire com’è nato il romanzo e interrogarsi sulla funzione della letteratura in questo momento storico. Un dialogo sulla storia e sull’impegno civile dello scrittore, arricchito dalla lettura di alcune pagine dal seguito di M.

Gli appuntamenti al Circolo dei Lettori proseguono sabato 5 ottobre, ore 15.30, con il ricordo di uno dei più importanti scrittori italiani di sempre, Guido Ceronetti, a un anno dalla scomparsa. Tra aneddoti, letture e marionette, a cura di Alberto Jona, Paola Roman, Pietro Crivellaro, Anna Peyron, in collaborazione con Centro Studi del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, nell’ambito del festival Incanti.

La sera di sabato 5 ottobre è tempo di festeggiare Bompiano con il drammaturgo Luca Scarlini e l’attrice Anna Nogara, che ripercorreranno la storia della casa editrice attraversando le epoche storiche, gli uomini che l'hanno animata e, naturalmente, i libri che ne hanno sancito l'autorevolezza nel mondo.

L’evento di chiusura di Portici di Carta sarà al Circolo dei lettori con Chiara Valerio, che presenta il suo ultimo romanzo, Il cuore non si vede (Einaudi). Lunedì 7 ottobre, ore 21, l’occasione per scoprire la storia di Andrea Dileva quarantenne, studioso, curioso, professore di greco, che si sveglia un giorno senza il cuore. Un racconto intriso di leggerezza sulle metamorfosi delle relazioni e la loro meccanica involontaria.

Tutti gli incontri di Portici di Carta sono a ingresso libero e gratuito. Per quelli che si tengono al Circolo dei lettori è possibile prenotare il posto in sala se in possesso della Carta Plus del Circolo.