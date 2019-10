Torna la Fiera Regionale della Zucca di Piozzo, in provincia di Cuneo

Si terrà anche quest’anno a Piozzo, come da ormai 26 consecutivi, la manifestazione interamente dedicata alla zucca e ai suoi derivati. Il piccolo paese in provincia di Cuneo, famoso in tutto il mondo per la sua birra, si tingerà nuovamente di arancione da oggi fino al 6 ottobre con la Fiera Regionale della Zucca.

Non mancheranno i classici appuntamenti e prodotti che caratterizzano da sempre la manifestazione, le più di 550 varietà di zucca selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita in una via panoramica del paese, curata da alcuni esperti e che potrà essere visitata gratuitamente. Presente anche quest’anno la “Zucca Piozzo®”, prelibato prodotto culinario made in Piozzo brevettato ormai quattro anni fa, da utilizzarsi prevalentemente per la preparazione del risotto.

Tutte le zucche sono coltivate a Piozzo ma i semi provengono da ogni angolo del mondo, verranno esposte su carri agricoli e si potranno acquistare nelle centinaia di stand allestiti anche con prodotti derivati della zucca, sia alimentari che non. Non mancheranno le zucche giganti che nel 2016 avevano superato i 537 kg.

«Come ogni anno non potranno mancare le delizie alla zucca, – spiega l’organizzazione – bomboloni, muffin, cioccolatini artigianali Guido Gobino canditi con la zucca, risotto e minestrone, tutto a base del pregiato ortaggio piozzese. I piatti, dolci e salati, potranno poi essere cucinati, a casa, da ogni visitatore grazie alle ricette illustrate nel ricettario dedicato alla zucca di Piozzo».

Al Palazucca, ogni giorno a pranzo e cena, si potrà degustare un ricco menù a base di zucca nella splendida cornice dell’Albarosa. Ancora due classici appuntamenti saranno quello con il maestro chef intagliatore di vegetali, Gigi Pitanti, che scolpirà zucche di ogni forma e colore creando splendide composizioni e quello con l’Artigiano del Suono Danilo Raimondo, costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche. Presenza immancabile visto il grande successo delle edizioni precedenti, il laboratorio del gusto con degustazione di zucche nel pomeriggio di sabato e domenica.

Continueranno anche per il 2019 i laboratori per scuole e bambini che si svolgeranno nella mattinata di sabato 5 ottobre con visita guidata alla fiera. Come nelle passate edizioni ci saranno poi alcuni concorsi come quello di fotografia, “Metti la foto in zucca” – anche con la sezione Instagram dove si potranno pubblicare le foto con hashtag #fieradellazucca – e quello sui “Dolci alla zucca” che premierà il miglior dolce preparato. I regolamenti dei concorsi si possono trovare in versione integrale sul sito internet www.prolocopiozzo.it.

«Da anni manteniamo la zucca al centro dell’attenzione diffidando da ogni prodotto non attinente – continua il comitato organizzatore - e questo riconoscimento premia il nostro duro lavoro che ogni anno svolgiamo gratuitamente e con passione cercando di migliorare sempre la qualità della manifestazione».

Novità del 2019 sarà Cucurbita, la mostra internazionale di arte postale allestita presso l’Antica Dimora Gallo Basteris.

Un occhio di riguardo anche alla sicurezza che sarà intensificata per garantire una piacevole visita alle migliaia di visitatori che giungeranno a Piozzo, piccolo paese alle porte delle Langhe situato tra Mondovì e Alba, facilmente raggiungibile tramite l’autostrada A6, Torino-Savona con uscita a Carrù.

Potete trovare maggiori informazioni e foto sulla fiera, su come raggiungerci e dove parcheggiare su Facebook e Instagram tramite l’hashtag #fieradellazucca, al numero (+39) 349 2798710 o via mail all’indirizzo info@prolocopiozzo.it

Il meteo alla Fiera della Zucca di Piozzo lo potete consultare su www.datameteo.com