 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Permalosetti, esigenti e pignoletti risponderete maluccio a chiunque capiti sotto tiro compreso chi non ne può niente delle vostre paturnie. Vi discolpa il fatto di avere troppe faccenduole da sbrigare, affetti o amicizie da ridimensionare, un disturbo da lenire e tanta voglia di dormire … Eppure una mirabile personcina col suo sorriso e la sua tenerezza avrà modo di mitigare gli spleen e l’asprezza… Siate parchi nel mangiare e non andate a dormire tardi!

TORO : Se strada facendo inciampate in sassi e sterpaglie, non indietreggiate, tenete duro e… in caso di cadute, rialzatevi e ripartite: grazie alla tenacia e alla zucconaggine, infatti, taglierete un traguardo o vi caverete un fardello… Sappiate inoltre che una persona, indipendentemente dalla scarsa frequentazione, vi vuole un bene dell’anima mentre un’altra puzza di falsità lontano un miglio ma avrete modo di capirlo regolandovi di conseguenza. Domenica festaiola.

GEMELLI : State risalendo la china e in ciò l’appoggio di un’encomiabile soggetto risulterà preziosissimo… Si dice che chi “trova un amico trova un tesoro” beh… nel vostro scrigno sono in pochi quelli su cui contare ma quei pochi teneteveli ben stretti… Se la digestione è lenta provate a bere, prima di andare a nanna, una tisana a base di miele e tiglio: fungerà da calmante naturale…In fatto di acquisti state all’erta: qualcuno potrebbe gabbarvi con estrema destrezza… CANCRO : Tra guizzi di inquietudine, inasprimenti e incavolature vi avvierete verso un autunno coinvolgente e meritevole di attenzione a patto di non perdervi d’animo e affilare le armi della diffidenza nei riguardi di tipi straniti e tutelare sia la privacy che gli interessi. Se abbacchiati sappiate che un amico vi tenderà la manina affinché non caschiate nel burrone della depressione! Un affanno lambirà chi ha parenti di veneranda età. Variazioni in ambito operativo.

LEONE : Un ménage insoddisfacente, dei versamenti facenti salir i sacramenti, dei lavoretti da iniziare od ultimare, dei bisticci per questioni di principio, lo strano comportamento di un parente vi inalbereranno facendovi apparire abbastanza scontrosi. Fermentazione in ambito privato o professionale oppure noie per una casa. Disturbo da curare od esami da effettuare. Se a corto di soldini corteggiate la fortuna giocando numeri ricavati dai dati di nascita di trapassati. VERGINE : Tira aria di concitazione dalle vostre parti … Sarà per la dissonanza di Giove, per dei posticipi, dei contrattempi, un umore ballerino, un tiro mancino, fatto sta che apparirete agitati e fermentati… Soltanto qualche verginella giubilerà per un esito, un introito, una delucidazione, la soluzione di un tormentone, il lenimento di un disturbo, un gradito pensierino, una visita o una meritata ovazione. Preparatevi inoltre ad accogliere notizie inattese e ad un paio di buffe sorprese.

BILANCIA : Dei contesti impensieriscono e dei posteriori ringalluzziscono rendendo arduo bilanciare quell'equilibrio di cui abbisognate… Oltretutto di fatti buffi ve ne accadranno a iosa e, se passati attraverso il vaglio di bricconate, guardatevi da chiunque faccia orecchie da mercante … Un calo di valute proverrà da scadenze o sborsi vari. Il mondo degli affetti subirà scossoni mentre qualche nativo contatterà con enti ospedalieri. Festeggiamenti od omaggi singolari per chi compie gli anni. SCORPIONE : Il possibile lo state già facendo mentre per i miracoli vi state attrezzando … Ribaditelo a chi pretende l’assurdo od è più noioso di una mosca … Comunque sia, le giornate fluiranno e, tra sprazzi di vivacità e irascibilità, riuscirete a barcamenarvi. Occhio soltanto a ladruncoli, contravvenzioni e a non spaccare aggeggi e gingilli… In ambito operativo od affettivo si prevedono disquisizioni causa interferenze o un modo dissimile di pensare e agire. Minuto fastidio fisico.

SAGITTARIO : La settimana si prospetta essere intrigante ma spossante al punto di non saper da dove iniziare ad organizzarvi adeguatamente affinché ciò che vi sete prefissati dia frutti prelibati… Non fatevi prendere dall’ansia e vedrete che ogni pedina andrà al suo posto e i vostri meriti riconosciuti. L’invidia e la gelosia son figlie dell’ignoranza: mostratevi superiori a tali bassezze sfoderando un bel sorrisino e raccontando solo ciò che vi fa comodo… Soldini in arrivo. CAPRICORNO : Splendido questo primo quarto di luna che il 5 ottobre si forma nel vostro segno elargendo soluzioni a vecchi tormentoni, una discreta ripresa psicofisica, degli attimi compiacenti e, alla faccia di Saturno, pure dei combini divertenti pur permanendo un cruccio costante atto a risolversi soltanto nel prossimo anno. Col cambio stagionale vestitevi adeguatamente al fine di non beccare antipatiche forme parainfluenzali. Donna da compatire e posteriore da ringraziare.

ACQUARIO : Meglio una sfuriata che una falsa pacatezza specie se avete a lungo ingollato bocconcini amari: reprimere gli istinti avrebbe l’unico scopo di favorire somatizzazioni… ragion per cui se qualcosa non funge vuotate il sacco e fatevi valere… Opportunità di vedervi con gente buontempona, partecipare ad una sagra o tavolata, effettuare una compera agognata, evadere dalla routine anche se un intoppo costringerà a mutar programma. Fattibili delle novelle conoscenze o eccitanti esperienze. PESCI : Ambite essere circondati da persone sincere ma attenzione perché dietro l’angolo vi aspetta una fregatura, un’illusione o una delusione proveniente da chi meno ve lo aspettavate… Dovrete altresì consigliare o pungolare un essere titubante oppure compiere una scelta non facilissima. In campo sentimentale date delle chance a chi vi ha sempre amato e se andate a far baldoria o presenziate a cene occhio a non guidare in caso di ebbrezza… Comunicato strampalato.

I sogni sono come le stelle: belli e irraggiungibili…