Scanderebech: "Se Canalis si dimetterà, entrerò in Sala Rossa nel gruppo misto"

Federica Scanderebech entrerà nel Consiglio Comunale di Torino nel gruppo misto di minoranza, non nel Pd, se Monica Canalis ufficializzerà le sue dimissioni. Dopo l'addio lunedì di Piero Fassino, anche la vicesegretaria e consigliera regionale ha annunciato di voler lasciare la Sala Rossa.

L'unico stop a questo percorso potrebbe arrivare dalla Direzione Metropolitana del Pd, dove qualcuno potrebbe obiettare che Federica Scanderebech non entrerebbe nelle file dei dem, ma appunto nel gruppo misto.

"Dopo la sconfitta di Piero Fassino alle comunali del 2016 - spiega in una nota la figlia del noto politico Deodato Scanderebech - si è concluso un mio percorso politico".

"Con il conseguente avvento del grillismo - continua - a Torino ho anche maturato, con amarezza, l’idea di abbandonare la politica attiva ed in effetti ad oggi non sono più tesserata con nessun partito".

Federica Scanderebech spiega come l'opportunità di entrare in Sala Rossa sia arrivata "in un momento di vita personale e lavorativa che mi vede impegnata con altri obiettivi".

"Pertanto anche se dovessi rientrare in Consiglio Comunale, ed ammesso che io accetti, l’unica scelta possibile sarebbe quella di aderire al gruppo misto di minoranza, con il solo interesse di lavorare per la rinascita della mia amata Torino" conclude.