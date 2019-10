Ai cimiteri Monumentale e Sassi, dodici tombe di famiglia con un ribasso del 25%

Saranno assegnate ai richiedenti, in concessione novantanovennale, 12 tombe di famiglia dei cimiteri Monumentale e Sassi (70 loculi e 60 cellette) con un ribasso del 25%.

È queste il contenuto del bando dei Servizi cimiteriali della Città di Torino, rivolto a tutti gli enti e cittadini privati residenti, compresi coloro che si sono trasferiti in un altro comune per cure medico-assistenziali di lungo periodo. Le 12 tombe, 8 al Monumentale 4 al Sassi, per un totale di 130 tra loculi e cellette, fanno parte delle 37 cedute dalla Città ad AFC nel 2015, e rimaste invendute, a un prezzo stimato di 1 milione e 75 mila euro.

"Le precedenti esperienze di vendita", ha spiegato l'assessore comunale ai cimiteri Marco Giusta, "non avevano portato a buoni risultati. Così il consiglio, quest'anno, ha deciso di abbattere i costi rispetto alla precedente gara".

Gli interessati dovranno presentare istanza di concessione in busta chiusa sigillata, dichiarando di accettare la tariffa del bando. L'avviso d'asta sarà pubblicato per 90 giorni decorrenti dalla data del 10 ottobre 2019, fino al 10 gennaio 2020. Dopo la scadenza, fissata per il 13, le buste verranno aperte il giorno seguente, e si procederà con la concessione.

"La novità - ha sottolineato il presidente di AFC Roberto Tricarico - sta nel metodo. Di fronte a un'unica offerta, la tomba viene subito assegnata al richiedente. Se si manifestano due o tre domande, allora si apre un'asta tra i proponenti, invitandoli a incrementare la propria offerta. A quel punto, la tomba viene assegnata a chi ha proposto la cifra più alta, mentre, in caso di parità, si procederà con un sorteggio".

Per visionare le tombe di famiglia, sarà possibile fissare un appuntamento contattando gli uffici Edilizia Privata nei Cimiteri di corso Novara 151, cui seguirà un sopralluogo.

Ma non è tutto. In primavera, AFC metterà "in vendita" anche gli altri 25 manufatti rimanenti degli iniziali 37 (tolte, appunto, le 12 tombe di famiglia messe a bando), per offrirli ai viventi come loculi singoli, sempre al prezzo scontato del 25%. Per questi, sarà possibili rivolgere una semplice richiesta diretta agli uffici dei Servizi cimiteriali.

"Un primo passo - ha commentato Giusta -verso l'acquisto di tombe contigue ai propri cari defunto per i parenti ancora in vita, soprattutto chi non può permettersi una tomba di famiglia".