Sfonda le vetrine dei negozi con un mattone: pizzicato dalle telecamere, viene arrestato

Utilizzava un mattone di cemento come ariete per sfondare le vetrine dei negozi. Con questo metodo, un ladro seriale si è reso protagonista di almeno 12 saccheggi in negozi delle Province di Torino e Cuneo. Evidentemente troppo preso dai “colpi”, però, l'uomo non si è accorto delle telecamere a circuito chiuso che lo riprendevano. In un'occasione hanno addirittura ripreso la targa della sua auto. E così i carabinieri della compagnia di Chieri sono riusciti a risalire alla sua identità e ad arrestarlo.

L'uomo, un romeno di 32 anni, residente a Moncalieri, è accusato di furto aggravato. I 12 colpi che gli sono stati attribuiti riguardano 5 farmacie, 4 negozi di telefonia e 3 gelaterie. L’uomo è comunque sospettato di aver commesso altri furti.