Divertimento “a sei zampe” domani all’area cani di Pinerolo

Una giornata per imparare, divertendosi, così è stato pensato il Dog Animal Party che si terrà domani dalle 10 all’area cani di via Einaudi, nell’ex campo sportivo Enel. L’appuntamento è organizzato dal tavolo di lavoro Mondo Animale, che ha dato vita all’Uda (Ufficio diritti animali).

“Per tutto il giorno avremo a disposizione due educatori cinofili e un veterinario per consulenze – anticipa Denis Colombo di Mondo Animale –. Al mattino gli educatori cinofili daranno consigli su come gestire il proprio animale in un’area cani, poi si terranno percorsi di mobility con cane e padrone”. Nel pomeriggio invece spazio a una sfilata non competitiva “Mister e Miss Tabui”: “Sarà una sfilata cane e padrone, per divertirsi, dove premieremo il cane più anziano, la coppia e così via”.

Durante la giornata sarà anche distribuito un gadget a forma di osso: “Serve per raccogliere le deiezioni canine, perché vogliamo sensibilizzare i proprietari di animali su questo tema, affinché ci sia un buon rapporto tra animali e uomini”. Nelle prossime settimane ci saranno altri due appuntamenti, uno dedicato ai diritti animali e l’altro alla formazione di gattare per colonie feline.