I Portici di carta per Camilleri, la Nuit Royale in Reggia: gli eventi del weekend a Torino e provincia

La libreria più lunga del mondo, Portici di carta, torna a riempire per 2 km il centro di Torino il 5 e 6 ottobre: dedicata ad Andrea Camilleri, ospiterà oltre 150 tra librai, editori piemontesi e bouquinistes; più incontri e dibattiti, grandi autori italiani e internazionali, laboratori per bambini, itinerari alla scoperta della città e passeggiate letterarie.

Si riconferma con successo l'iniziativa "Invito a Palazzo", giunta alla diciottesima edizione, promossa da ABI in collaborazione con ACRI: dalle ore 10 alle 19 di oggi, sabato 5, i palazzi storici delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria aprono le porte delle proprie sedi storiche e degli edifici più recenti commissionati ai più affermati architetti contemporanei. A Torino sarà possibile ammirare Palazzo Bricherasio, oggi sede di Banca Patrimoni Sella & C.- le visite guidate riguarderanno in particolare le sale storiche del primo piano, affrescate e decorate, lo scalone d’onore e il cortile interno; e gli edifici di Intesa Sanpaolo, il grattacielo di corso Inghilterra 3, il Museo del Risparmio (via San Francesco d'Assisi 8/a) e Palazzo Turinetti in piazza San Carlo.

Anche l'orizzonte musicale è particolarmente variopinto, in questo primo weekend di ottobre. Fiorella Mannoia sarà al Teatro Colosseo, questa sera, con il live Personale Tour, per presentare l'ultimo disco di inediti. Eugenio Bennato, accompagnato da Ezio Lambiase (chitarra classica ed elettrica), Stefano Simonetta (basso), Sonia Totaro (voce) e Mohammed Ezzaime El Alaoui (voce e viola), porterà invece sul palco del Folkclub i travolgenti e magnetici suoni del sud.

Per gli amanti del luppolo, impossibile non concedersi un buon boccale, accompagnato da leccornie bavaresi, all'Oktoberfest Torino, che quest'anno si è trasferito dal Lingotto Fiere al parco del Valentino, nella piazza con il monumento ad Amedeo di Savoia. Aperto nel fine settimana dalle ore 12, accoglierà sotto un tendone ispirato al Parco Theresienwiese di Monaco la celebre birra Hofbräu Oktoberfest, concerti dalle sonorità rigorosamente bavaresi, brevi lezioni di lingua tedesca per principianti con il Goethe-Institut-Turin e appuntamenti informativi legati al mondo della birra.

La Reggia di Venaria torna a ospitare l'affascinante Nuit Royale, il grande evento in costume con rigoroso dress code dedicato alla corte settecentesca. Un'edizione ricca di sorprese e novità: già a partire dal pomeriggio di oggi si terranno workshop di gruppo dedicati ai balli dell’epoca e, dalle ore 20, all'apertura dei cancelli, il Gruppo Storico Nobiltà Sabauda animerà la serata con balli settecenteschi all’interno della splendida sala di Diana e nella Cappella di Sant'Uberto.

Infine, domenica 6, appuntamento con la sesta edizione della Fiera del Parco di Stupinigi a cura dell'Associazione "Stupinigi è...", che animerà il viale alberato di collegamento con la Palazzina con intrattenimento per tutte le età e tante specialità del territorio.