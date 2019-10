Suk, i commercianti del Balon si schierano con Appendino: "Macché muri, operazione doverosa che ridà vita a un intero quartiere"

Residenti, commercianti e ambulanti di Porta Palazzo si schierano apertamente dalla parte della sindaca Chiara Appendino, del Questore e del Prefetto per l'operazione al suk di Borgo Dora. Tanto che oggi hanno deciso di diffondere una nota per ringraziare l'amministrazione dopo che ieri il mercato degli stracci è stato spostato da Canale dei Molassi in via Carcano. A firmare la lettera, l'associazione commercianti Balon, l'associazione Cortile del Maglio, più i residenti in vari condomini di via Andreis

"Residenti, commercianti e ambulanti - scrivono - intendono ringraziare il Sig. Prefetto, la Sig.ra Sindaca e il Sig. Questore per aver saputo affrontare con determinazione il problema storico dell’area di Canale dei Molassi e del parcheggio di San Pietro in Vincoli. Nonostante la buriana sollevata ad arte da oppositori vari, finalmente siamo riusciti a vivere a casa nostra nel rispetto del quieto vivere e finalmente a lavorare.

Abbiamo letto le varie dichiarazioni pubblicate nei mezzi di stampa e nei vari network e ci hanno colpito alcune cose a cui vale la pena di rispondere. Prima di tutto troviamo ignobile rendere eguale la giusta delimitazione di un percorso che non deve essere lasciato a dei mezzi che abuserebbero di un territorio a disposizione di tutti come un parcheggio, con la teoria dei “muri”. I muri contemporanei sono ben altra cosa che un limite stradale, sono luoghi nei quali si rischia di morire per il fatto solo di essere nati da una parte o dall'altra. Usarla, questa parola per degli scopi di scontro politico non solo riduce la portata storica di ciò che avviene intorno ai muri veri ma definisce l’ipocrisia di chi li usa perché non ha altri validi argomenti.

Non è che i problemi sociali mancassero sin da quando è stato inventato di sana pianta il mercato di libero scambio, è solo che sono stati affrontati con una banalità impressionante che ha provocato una quantità di problemi impensabile che sono sempre stati negati. Il fatto che oggi sia stata approntata un’area pulita, attrezzata, onorevole, lontana dalle case di civile abitazione e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici non può essere spacciato per disattenzione ai problemi che vessano una parte della gente di Torino.

La crisi economica investe la città così come tutto il paese, ben altri sono i mezzi che dobbiamo chiedere a chi governa la nazione che non la possibilità di vendere della roba raccattata nei bidoni dell’immondizia.

Noi oggi desideriamo ringraziare tutti coloro che con abnegazione e spirito di servizio da ieri hanno presidiato il territorio: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, raggiungendo lo splendido risultato di far si che buona parte degli operatori dell’Associazione Vivi Balon abbiano raggiunto senza problemi l’area di via Carcano e che il Balon oggi si sia svolto nella più totale serenità ricevendo un numero maggiore di visitatori che con soddisfazione hanno potuto godere di una situazione impensabile solo qualche settimana fa.

Grazie a un'operazione perfetta e curata nei minimi dettagli non solo si è riusciti a fare un intervento delicato e complesso ma si è anche reso possibile il normale svolgimento del mercato storico del Balon e di Porta Palazzo che costituiscono una delle più grandi aree mercatali all’aperto d’Europa con decine di migliaia di visitatori. Nessuna protesta o contestazione da parte degli operatori che in buona parte si sono collocati nella nuova area già ben piena di venditori e raggiunta da visitatori fin dalle prime ore del mattino.

Senza dimenticare la commozione di molti dei residenti che ieri sera hanno potuto finalmente portare i figli a passeggio sotto casa senza temere di poter essere fatti oggetto di attenzioni sgradevoli; hanno potuto finalmente godere del meritato sonno notturno increduli che non ci fossero più schiamazzi, urla, litigi e falò tossici proprio sotto le loro finestre. Ultimi ma non ultimi i commercianti del Balon che tra l’incredulità e la commozione hanno potuto a loro volta trattare la loro merce con serenità senza essere tiranneggiati.

Grazie anche perché finalmente le aree riservate al parcheggio dei portatori di handicap sono state rispettate e non occupate dagli abusivi e dalle loro cose, grazie perché i marciapiedi e i passi carrai sono rimasti percorribili, grazie perché la piazza non è più stata un orinatoio all’aperto e non è stata ricoperta da montagne di rifiuti abbandonati e grazie perché per una volta le vetture parcheggiate nelle zone limitrofe non sono state vandalizzate durante la notte.

Un ultimo pensiero per coloro che hanno nostalgie di un mercato di libero scambio da 'cancello a cancello' di Canale Molassi ma meglio controllato; la risposta la può avere direttamente dalla storia: quel mercato non è mai stato controllato e non è controllabile, anzi non fa che incrementare l’idea che sia possibile adoperarlo anche abusivamente così come hanno dimostrato gli ultimi nove mesi di occupazione fuori controllo.

Neppure chi era titolato a farlo ha più potuto gestire una situazione che, sfuggita di mano, non poteva che essere affrontata impedendola radicalmente. Da oggi chi vive e lavora qui non si sente più abbandonato dalle Istituzioni. Oggi abbiamo avuto la prova che anche delle azioni davvero difficili possono essere realizzate se ne esiste la volontà. Oggi in Borgo Dora e a San Pietro in Vincoli si guarda al futuro con speranza e rinnovato entusiasmo".