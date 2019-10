Caos all'Anagrafe Centrale di Torino, Ricca (Lega): "Appendino si dimetta"

Nuova mattinata di caos all'Anagrafe Centrale di Torino. Gli uffici della Consolata hanno aperto alle 10, con due ore di ritardo rispetto alle 8.15 previste. All'esterno lunghe file di persone infuriate che urlavano "Vergogna, vergogna", in attesa dalle 5 di mattina per rinnovare la carta di identità o chiedere la residenza.

"Quando un sindaco - continua l'esponente del Carroccio - non è capace di far funzionare i servizi base della città si dovrebbe dimettere. Quando lo stesso sindaco, che evidentemente vive in un mondo parallelo costellato di successi che solo lei riesce a vedere, non fa altro che complimentarsi con un ex membro della sua giunta, diretto responsabile di questi disservizi, diventato ministro, dovrebbe farsi un’esame di coscienza e scusarsi con i torinesi".