Grave incidente nella notte a Ciriè, ferita una bimba di un anno

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 6 ottobre, alla circonvallazione di Ciriè. Quattro le auto coinvolte, in una di queste viaggiava un uomo con la figlia di un anno, rimasta gravemente ferita e trasferita nella notte al Regina Margherita.

A causare la carambola sarebbe stato un uomo di 24 anni di Verolengo, risultato positivo all’alcol test e denunciato per questo per guida in stato d’ebbrezza.

Gli altri feriti sono stati tutti portati all'ospedale di Ciriè. Tra loro il più grave è in prognosi riservata, a causa della frattura della rachide cervicale.