Nove arresti per spaccio alle "Case Bianche" delle Vallette: in manette anche una badante-pusher

Nove arresti e tre obblighi di firma o dimora. È il bilancio, ancora provvisorio, dell'operazione condotta dai carabinieri al quartiere Vallette-Lucento, nelle Case Bianche tra via San Sansovino e via Pietro Cossa.

Fra gli arrestati anche una badante-pusher che spacciava davanti all'abitazione dell'anziana che assisteva. Insieme a lei in manette sono finite altre tre donne, fra i 26 e i 58 anni e cinque uomini. In molti casi si tratta di parenti: due sorelle, due fratelli, padre e figlio, che per la cessione della droga utilizzavano il telefono e un linguaggio in codice.

L'operazione ha coinvolto 80 militari, che hanno accertato oltre mille cessioni di dosi: eroina, hashish e marijuana. L'organizzazione poteva contare anche su una batteria di vedette, che controllava l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Fra gli arrestati anche un uomo di 55 anni, gravemente malato ai reni, deceduto ieri. Questi, come emerso dalle intercettazioni, dialogando con gli altri componenti del gruppo, si vantava che anche se l'avessero arrestato non sarebbe finito in carcere.