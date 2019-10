Settimo Torinese, tavole imbandite per la Passeggiata del Gusto 2019 [FOTO]

Domenica 7 ottobre 2019, si è svolta a Settimo Torinese la tradizionale Passeggiata del Gusto, che ha radunato per le vie del centro centinaia di visitatori. In Via Torino e in Piazza Campidoglio si sono potute degustare le varie specialità del territorio e della penisola, presentate da aziende gastronomiche selezionate. Prodotti da assaggiare e sapori sfiziosi per tutti i palati. Sempre in Piazza Campidoglio si è tenuta la mostra fotografica a cura del Vespa Club di Settimo, mentre il Club Antiche Passioni ha organizzato il raduno delle auto e delle moto d’epoca. Presente anche la scuderia Lo Sperone di Bussolino di Gassino, per la tradizionale passeggiata dei cavalli. I visitatori, inoltre, hanno potuto godere dell’apertura facoltativa dei negozi in Via Italia. Non sono potuti mancare gli intrattenimenti, tra cui giochi e laboratori per i più piccoli, il tutto con musica itinerante.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Settimo, precede l’altra storica fiera gastronomica in programma nel week-end del 16-17 novembre: la “Fiera Dij Coj”, quest’anno alla sua 171esima edizione.