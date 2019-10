Angela Chiummento lascia il M5S e passa nelle fila dei Moderati

I Moderati danno il benvenuto ad Angela Chiummento, neo ingresso della Circoscrizione 7. Consigliera impegnata e attenta al territorio, è passata nei Moderati grazie al confronto costante con il gruppo consiliare della circoscrizione e in particolar modo col capogruppo Pino La Mendola.

L’ingresso della Consigliera Chiummento, inizialmente appartenente al Movimento 5 Stelle, si colloca in continuità con i numerosi ingressi nei Moderati di questi anni e in scia con quanto già avvenuto in circoscrizione 4.

Il leader dei Moderati Giacomo Portas e la coordinatrice cittadina Carlotta Salerno danno il benvenuto alla nuova consigliera Chiummento nei Moderati e dichiarano: "I nuovi ingressi nel nostro movimento, soprattutto provenienti dai 5 Stelle, mettono in luce quanto la politica di Appendino si stia dimostrando fallimentare sui territori e lontana dalle persone. I Moderati invece hanno il proprio fulcro nel radicamento cittadino e nel rapporto continuo e costante con i consiglieri di territorio, risorsa preziosa e ineguagliabile”.