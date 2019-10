Domenico Ravetti (Pd): "Incarico per Claudia Porchietto. Cirio boccia Tronzano?"

"Contrariamente a quanto ci aveva abituati in questi mesi, il Presidente Cirio ha preferito far passare senza particolari clamori l’atto, deliberato venerdì scorso nella seduta della Giunta, con il quale ha affidato una collaborazione all’ex Assessore regionale alle Attività Produttive della Giunta Cota e parlamentare di Forza Italia Claudia Porchietto per 'attività di predisposizione del Piano per la Competitività del Piemonte in preparazione della nuova programmazione 2021-2027'". Lo afferma il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Domenico Ravetti.

"La notizia di un incarico di 'superconsulente della Giunta regionale in materia di economia e di lavoro' era già trapelata sugli organi di informazione nel mese di agosto e, in questi giorni, ha trovato conferma. Non discuto il fatto che il Presidente Cirio possa avvalersi di una personalità esterna a lui legata da un rapporto fiduciario. Piuttosto voglio sottolineare la valenza politica di tale atto", prosegue Ravetti.

"Voglio capire le motivazioni della scelta di Cirio - conclude - Credo non metta in dubbio le capacità della Direzione competitività nel predisporre una nuova programmazione, bensì le capacità politiche dell’Assessore Tronzano. Ecco perché probabilmente il Presidente Cirio ha deciso di richiamare l’ex Assessore della Giunta Cota: per colmare i deficit del suo Assessore alle Attività Produttive, affidandole un compito che sa di tutoraggio politico".