In Piemonte 50 angeli della semplificazione, Rosso: "Troppe leggi, il fascismo ha prodotto 4 codici: la democrazia deve fare meglio" (VIDEO)

In Piemonte arrivano 50 angeli della semplificazione, che avranno il compito di aiutare Comuni e ordini professionali a digitalizzare o sburocrattizare. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla Delegificazione Roberto Rosso, questa mattina durante la presentazione e l’avvio dei lavori del Tavolo di coordinamento regionale per la semplificazione.

"Stiamo per creare - ha spiegato Rosso - un blocco di 50 persone che opereranno in tutto il Piemonte come angeli della semplificazione. Una quota arriverà dal riassorbimento dei funzionari provinciali, ma la maggior parte saranno giovani laureati o con master spefici per questo ambito".

Questa squadra "speciale" opererà principalmente a supporto degli oltre 900 piccoli comuni sparsi per il territorio piemontese e gli ordini professionali.