Suk, navetta gratuita da Borgo Dora a via Carcano

A partire dal 12 ottobre, per alcuni sabati, una navetta gratuita della GTT collegherà direttamente Borgo Dora e via Carcano, andata e ritorno.

“Si tratta – si legge in una nota di Palazzo Civico - di una delle misure adottate dall’Amministrazione comunale per favorire la conoscenza e l’afflusso delle persone alla nuova area che ospita le attività di libero scambio”. Il servizio funzionerà dalle 7 alle 13, con frequenza nei passaggi della navetta di circa 30 minuti.

Ieri in Consiglio Comunale la sindaca Chiara Appendino aveva spiegato che per il trasferimento del suk erano stati investiti “100 mila euro, trovati nuovi spazi, rinforzati i trasporti pubblici, creati regolamenti: verranno poi istituti percorsi sociali di accompagnamento”.

“Vogliamo -aveva proseguito la prima cittadina - che il Suk non sia un punto isolato della Città: faremo di tutto affinché il Mercato di Libero Scambio in via Carcano sia un patrimonio di tutta la comunità”.

Sabato 5 ottobre, primo giorno dello spostamento, nello spazio vicino al cimitero Regio Parco c’erano 239 persone per richiedere uno stallo, mentre domenica erano 417.