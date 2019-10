Giovedì 10 ottobre a Palazzo Cisterna si inaugura la mostra "Primo Levi, una strenua chiarezza"

All'interno del calendario delle iniziative del Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi, la Città metropolitana di Torino ospita nella sua sede aulica di Palazzo Cisterna la mostra "Primo Levi, una strenua chiarezza" che si inaugura giovedì 10 ottobre alle ore 17.

Con la sindaca metropolitana Chiara Appendino e il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, interverranno all'inaugurazione i vertici del Centro studi internazionale "Primo Levi" il presidente Ernesto Ferrero e il direttore Fabio Levi e Dario Disegni per il Comitato per le celebrazioni per il centenario della nascita.

La mostra, che resterà aperta fino al 31 dicembre con ingresso libero, è suddivisa in sei sezioni: Carbonio, Il viaggio verso il nulla / Il cammino verso casa, Cucire parole, Cucire molecole, Homo faber, Il giro del mondo del montatore Tino Faussone.

L'obiettivo di Città metropolitana è quello di raggiungere in particolare centinaia di studenti delle scuole del territorio.

Inaugurata la prima volta a Palazzo Madama nel 2015, la mostra è già stata ospitata a Carpi, Ferrara, Cuneo, Liegi, Milano, Chivasso e al Quirinale a Roma. In questi mesi andrà anche a Lisbona e negli Stati Uniti, curata da Fabio Levi e da Peppino Ortoleva ed allestita, con allestimento di Gianfranco Cavaglià.