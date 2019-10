Amazon, il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Piemonte in visita a Torrazza Piemonte

Una visita al centro di distribuzione di Amazon (uno dei più importanti di tutto il Nord Italia) e una riunione in una cornice decisamente insolita. E' successo questo pomeriggio a Torrazza Piemonte, dove una nutrita delegazione del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Piemonte ha potuto conoscere il funzionamento del polo logistico del colosso dell'e-commerce.



Ma quella di oggi non è stata solo un'occasione di conoscenza e formazione presso un anello della catena messa in moto da Jeff Bezos ormai 25 anni fa. Al termine della visita si è infatti tenuta anche una riunione del Consiglio regionale degli imprenditori, coordinata dalla presidente Giorgia Garola.