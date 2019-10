Domani si corre la 100esima edizione della Milano-Torino: come cambia la viabilità

La gara ciclistica Milano-Torino si svolgerà domani, mercoledì 9 ottobre.

La corsa, giungerà da San Mauro tra le ore 15.31 e le ore 15.50, variabile media Km/ora dei partecipanti, percorrerà corso Casale, strada Superga, strada Bellavista, bivio per Baldissero, bivio per Rivodora, S. Mauro, S.P. 590, corso Casale e nuovamente strada Superga per l’arrivo nel piazzale della Basilica fra le ore 16,13 e le 16,39.

Chiusura assoluta del traffico tra le 15 e le 17.15 circa.

Gtt informa che, in occasione della corsa ciclistica "Milano-Torino" e in previsione di una notevole affluenza di pubblico per l'evento, è prevista l'apertura straordinaria della Tranvia Sassi-Superga: le partenze verranno effettuate ogni ora, dalle 10 alle 18 dalla stazione Sassi, e dalle 10.30 alle 18.30 da Superga.

La linea 79 sarà sospesa dalle 14 alle 16.30 e sostituita dalla Tranvia.

Nella stessa giornata di mercoledì 9 ottobre, dalle ore 14.45 alle ore 16.30, varieranno il servizio le linee 3, 15, 57, 61 e 68.

· Linea 3. Direzione corso Tortona: transita dal capolinea di corso Tortona angolo corso Belgio effettuando semplice fermata e segue percorso normale effettuando capolinea provvisorio in corso Regina Margherita angolo via Guastalla (Campus Einaudi). Direzione Vallette: dal capolinea provvisorio di corso Regina Margherita segue percorso normale.

· Linea 15. Direzione Sassi: da via Napione deviata in corso Regina Margherita, corso Tortona dove effettua l'ultima fermata all'angolo con corso Belgio. Direzione via Brissogne: effettua servizio partendo da corso Belgio angolo via Ricasoli da cui segue percorso normale.

· Linea 57. Direzione San Mauro: limitata in piazza Mochino angolo via Roma. Direzione corso Bolzano: dal capolinea provvisorio di piazza Mochino segue percorso normale.

· Linea 61. Direzione San Mauro: da corso Casale deviata in piazza Pasini, ponte Sassi, lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore (capolinea provvisorio in comune con la linea 77). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di corso Cadore deviata in corso Belgio, corso Casale, percorso normale.

· Linea 68. Direzione via Cafasso: da corso Belgio deviata in lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore (capolinea provvisorio in comune con la linea 77). Direzione via Frejus: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, percorso normale.