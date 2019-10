Presa la banda dei furti in ville: 6 arresti e 2 obblighi di dimora

Il capo della banda, un albanese di 29 anni, si faceva chiamare Duce. Era lui che organizzava i sopralluoghi e i furti all'interno di ville e abitazioni, solitamente ubicate in zone di campagna isolate, nelle province di Torino (Chieri, Sangano, Cuorgnè, Valperga, Colleretto Giacosa, San Giorgio Canavese, Castellamonte e Bibiana), Biella (Biella e Mottalciata), Novara (Arona) e Perugia. I carabinieri di Rivoli hanno arrestato 6 persone e sottoposto altre due all'obbligo di dimora, tutti componenti di un'associazione a delinquere specializzata in furti. Quelli accertati sono 17, commessi nel 2017, 14 dei quali portati a termine e altri tre sventati dai proprietari, che hanno messo in fuga i ladri, cittadini italiani e albanesi di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Il bottino ammonta a oltre 180 mila euro, fra denaro contante, orologi, gioielli, abbigliamento, elettrodomestici e armi da sparo detenute legalmente.

"L'associazione agiva con coltelli e bastoni, da utilizzare in caso di reazione dei proprietari - spiega il comandante della compagnia di Rivoli Giovanni Piscopo -. Inoltre, sono riconducibili al gruppo, ma con ruoli differenti, altre 11 persone, tra ricettatori e ladri arruolati occasionalmente per i singoli furti".