Viagra venduto online per “arrotondare" la pensione: Guardia di finanza denuncia 62enne, rischia fino a 5 anni di carcere

Per “arrotondare" la pensione importava illegalmente dall’Africa, Kenya in particolare, farmaci come il Viagra e altri stimolatori per prestazioni sessuali, che poi rivendeva online a prezzi che potevano raggiungere i 50 euro per singola compressa.



La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato per frode in commercio, esercizio abusivo della professione medica, vendita abusiva di farmaci e contrabbando un pensionato torinese di 62 anni con l’hobby per la farmacia “fai da te”. Nel suo negozio online l’uomo pubblicizzava e ha continuatio a vendere Viagra, Viagra Rosa (per il pubblico femminile) e Kamagra, nonostante lo scorso maggio le Fiamme gialle lo avessero già denunciato per gli stessi reati.