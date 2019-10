Quindicesima giornata del contemporaneo Amaci

La Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, è la manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico.

24 musei Amaci e 1.000 realtà in tutta Italia per la quindicesima volta aprono gratuitamente al pubblico i loro spazi e inaugurano ufficialmente il 12 ottobre la stagione dell’arte contemporanea in Italia, con un programma che ogni anno regala l’occasione per vivere da vicino questo complesso e vivace mondo.

La GAM, museo associato AMACI partecipa alla Giornata del Contemporaneo offrendo l’ingresso gratuito per tutta la giornata di sabato 12 ottobre.

Per l’edizione 2019 tutti i musei associati AMACI ospitano una mostra diffusa e simultanea di Eva Marisaldi, e negli spazi della biglietteria della GAM sarà esposta l’opera Uffici del 2017 che sarà visibile fino al 10 novembre.

L’opera, in plexiglass, contiene “modelli presi da fotografie di panchine che abbiamo scattato noi, senza un perché, ma per molto tempo: ne abbiamo scattate tante, in Giappone, in Corea, in Nord Africa, negli Stati Uniti...qui ne abbiamo selezionate sei, quelle che secondo noi avevano delle caratteristiche riconducibili al luogo di provenienza. (…) Le panchine raccontano molto anche di culture che non conosciamo, io le considero delle postazioni di studio. Il titolo è Uffici, perché le panchine rappresentate le abbiamo fotografate durante spostamenti in altri paesi: ti trovi a dover trascorrere del tempo di attesa, hai mezza giornata libera e non sai cosa fare. Per fortuna ovunque c’è qualche forma di arredo urbano, che consente ad esempio di stare in un parco e considerarlo un ufficio temporaneo. Non necessariamente si instaurano delle grandi conversazioni, ma può succedere. Comunque si osservano le dinamiche locali”.

Oltre all’opera di Eva Marisaldi, la visita con ingresso gratuito comprende le collezioni permanenti del Novecento e Pittura Spazio Scultura. Collezioni del Contemporaneo, insieme alla mostra Paolo Icaro Antologia/Anthology 1964-2019.