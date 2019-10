Il Comune istituisce una navetta gratuita per l'area di libero scambio

La Città di Torino, attraverso GTT, metterà a disposizione una navetta gratuita per recarsi nella nuova area del mercato di libero scambio di via Carcano nelle giornate di sabato.

I bus, da 80 posti, inizieranno la corsa da c. G. Cesare n. 15. Fermate andata: via Andreis, piazza della Repubblica. Capolinea: via Carcano 14/A.

Ritorno senza fermate intermedie. Orario dalle ore 7 alle 13 con una frequenza di 20 minuti.

Il servizio rientra nell’ambito del progetto complessivo di rilancio del mercato di libero scambio nella nuova sede di via Carcano, consentendo agli utenti abituali di Borgo Dora di recarsi nella nuova sede comodamente e gratuitamente, e senza fare uso di mezzi propri.