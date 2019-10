Lunedì a Torino manifestazione dei sindacati a sostegno della vertenza call center

In concomitanza dell'incontro presso il Ministero e a sostegno delle posizioni espresse nel documento unitario, in merito alla vertenza nazionale Call Ceneter, viene indetto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per lunedì 14 ottobre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in piazza Castello, Torino, di fronte alla Prefettura, organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil Piemonte.

Nella Regione sono circa 4mila i lavoratori interessati alla vertenza.Il settore dei call center in outsourcing continua a far registrare situazioni di grande sofferenza. Negli anni passati molte cose sono state fatte grazie all’iniziativa del sindacato confederale ed alle mobilitazioni dei lavoratori, a partire dall’approvazione e dalla regolamentazione della clausola sociale e delle tabelle ministeriali sul costo minimo del lavoro in caso di cambio di appalto. Nonostante questo, il rapporto con le Istituzioni non sempre ha portato ad azioni risolutive. I motivi di una mobilitazione sono ancora tutti sul tavolo e sono pienamente rappresentati nella piattaforma unitaria sulla filiera dei call center già inviata ai Ministeri competenti e ad Asstel: estensione delle clausole sociali, rispetto delle tariffe minime negli appalti, lotta alle delocalizzazioni, ammortizzatori sociali ordinari e certi, fondo di solidarietà per la filiera TLC, lotta al dumping contrattuale, superamento del principio di gratuità e revisione dei livelli di servizio di assistenza alla clientela.