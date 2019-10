Al bioparco Zoom debutta l’escape room di Halloween

Al bioparco Zoom Torino di strada Piscina 30 a Cumiana si festeggia Halloween dal 12 ottobre fino al 10 novembre. Per la festa più mostruosa e simpatica dell’anno il bioparco sarà aperto tutti i weekend dal venerdì al lunedì, con aperture straordinarie (dalle 10 alle 22) nelle giornate di sabato 26 ottobre e giovedì 31 ottobre, e quest’anno si presenta al pubblico con una novità: il suo primo Halloween Escape Room per grandi e piccini.

Il gioco che sta appassionando tutti gli italiani e che consiste nel superare prove di fuga da una stanza, approda anche a Zoom - in collaborazione con Circowow - in occasione della festa di Halloween (dal 19 ottobre). Due le stanze a tema Halloween - “Il Castello nel Bosco” e “Merenda con le streghe”- con due tipologie di avventura differenti. La squadra (fino a 8 giocatori) si troverà chiusa nella stanza e avrà 30 minuti di tempo per scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e tentare così di riconquistare la libertà. Un modo nuovo, emozionante e divertente per festeggiare Halloween al bioparco nei weekend per un’esperienza da brivido da condividere con gli amici e con tutta la famiglia.

Molto ricco il programma di attività e i laboratori dedicati ai bambini nei weekend come lo Zucca Painting e il Face painting e l’immancabile Dolcetto o Scherzetto in giro per il parco. Il programma di quest’anno inoltre prevede un laboratorio di lettura animata di favole per bimbi e ragazzi con una lettrice esperta che saprà condurre i bimbi attraverso le storie e i racconti da brivido anche grazie all'uso di simpatici pupazzi a tema, e uno spettacolo divertente e scientifico che vedrà protagonista uno scienziato pazzo, appena uscito da un seminario con il Dott. Frankestin, che si appresterà a preparare simpatici esperimenti con i tutti i bimbi dove trasformerà qualcuno in un mostriciattolo oppure farà apparire un fantasma! Uno spettacolo didattico e divertente dove la chimica e la fisica saranno spiegate e provate direttamente.

Zoom sarà allestito in perfetto stile Halloween per un percorso da “brividi”, che va dal pentolone della strega fino alla Zombie Zone, dal viale dei fantasmi e delle streghe al suggestivo Cimitero delle specie estinte, in un percorso dall’atmosfera unica dove i visitatori potranno scoprire le oltre 80 specie ospitate alle prese con le tipiche zucche, collocate all’interno degli habitat con funzione di enrichment, ovvero per stimolare la loro curiosità. Durante i talk, (fino a 20 in programma ogni giorno), si scoprirà, con i biologi, se lemuri, tigri, siamanghi e giraffe giocheranno o mangeranno le dolci zucche.

Nelle due serate, di sabato 26 e del 31 ottobre, da non perdere lo Street Food in giro per il parco e le cene tematiche all’interno dell’Ombiasy Restaurant, quest’ultima arricchita da animazione per tutti i bimbi. All’ingresso del ristorante, tutti i commensali saranno accolti da una presentazione teatrale di un “acchiappafantasmi”, esperto internazionale di mostri e fantasmi, che coinvolgerà tutti i bimbi nella realizzazione della sua collezione di mostri consegnando loro trappole per catturare i mostri e superare così tutte le sfide per poi potersi aggiudicare l’attestato del re dei Mostri! Laboratori creativi, momenti ludici e danzanti, condurranno tutti i bimbi fino all’uscita del ristorante, al termine della cena, che si concluderà con uno spettacolo.

Imperdibili, inoltre, le speciali performances itineranti nel parco della compagnia di acrobati francesi Les Farfadais, con costumi in perfetto stile Halloween, e gli speciali talk serali (Hippo Underwater, Feeding Lontre, Holding Giraffe e i segreti delle Tigri). Nei weekend e nei festivi, lo zucchero filato renderà quest’anno ancora più dolce la festa di Halloween e la visita del parco.