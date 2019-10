Chiesa della Misericordia: tutto pronto per l'inaugurazione dell'archivio e delle sale di consultazione

Domani, venerdi 11 ottobre alle 10, l’Arciconfraternita della Misericordia e la Compagnia di San Paolo presentano, nella Chiesa della Misericordia in via Barbaroux 41, la Cerimonia di inaugurazione dell’Archivio e delle Sale di Consultazione del complesso della Misericordia, al termine dell’intervento di recupero dei locali seminterrati. La Chiesa della Misericordia è inserita nel progetto Edifici Sacri della Compagnia di San Paolo www.edificisacri.compagniadisanpaolo.it

Attualmente l’Arciconfraternita della Misericordia opera su tre ambiti significativi per la vita sociale e culturale della città di Torino: la custodia della forma liturgica della Messa cattolica di rito Romano nella forma ‘straordinaria’ in lingua latina e canto gregoriano (Motu proprio Summorum Pontificum del 2007 di Benedetto XVI); l’attività assistenziale ai detenuti rilasciati dopo la detenzione, in collaborazione con due Enti appartenenti a Confessioni riformate, l’Associazione di volontariato Brothers Keeper Ministry e l’Associazione Promozione Sociale Ministero Sabaoth - quest’ultima con sede presso il complesso della Misericordia; ed infine l’attività culturale rivolta a tutta la Cittadinanza , organizzando cicli di conferenze su tematiche storiche, sociali e religiose interconfessionali e presentando concerti di musica sacra, visite guidate storico-artistiche al complesso della Misericordia.

Con la realizzazione dei locali seminterrati, si vuole creare un polo culturale e assistenziale significativo per la Città di Torino, articolato su tre direttrici: studio storico-archivistico, pubblicazioni scientifiche, alta formazione.