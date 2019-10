L'arte aiuta l'Istituto di Candiolo a combattere il cancro

L'arte al servizio della lotta contro il cancro. Dal 21 al 30 ottobre il maestro Pier Tancredi De Coll metterà in mostra le sue opere di "Lessico Quotidiano" nella "Piazza Coperta" dell'Istituto Candiolo.

Parte del ricavo della vendita delle opere e del catalogo sarà donato al dipartimento di Ginecologia Oncologica della struttura. L’ iniziativa rientra nel progetto "Life is pink", il mese rosa dedicato alla prevenzione dei tumori femminili.

Il 20 ottobre i giocatori della squadra di Serie A, VII Rugby Torino, in occasione della prima gara interna di campionato indosseranno le maglie rosa simbolo dell'iniziativa, che poi verranno offerte al pubblico con un'asta benefica. Il 22 ottobre ci sarà una "Cena per la ricerca" in rosa presso il ristorante torinese Giudice, organizzata in collaborazione con il Gambero Rosso.