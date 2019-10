Le antiche montagne attraverso l'obiettivo del medico-fotografo: in mostra gli scatti di Piero Girardi

C’è tempo fino al 27 ottobre per visitare la mostra Piero Girardi fotografo a Forno Alpi Graie , estrema frazione di Groscavallo (in Val Grande di Lanzo), nell’antica cappella di Nostra Signora del Suffragio recentemente restaurata (sulla piazza all’inizio del paese).

Le fotografie scelte, realizzate negli anni Venti-Trenta del secolo scorso, hanno l’intenzione di definire quale fosse il rapporto che ’l Professor (come era appellato in paese) aveva con le persone e i luoghi della Val Grande di Lanzo e nello specifico con Forno Alpi Graie.

Le inquadrature di Girardi erano in funzione della sua conoscenza nel cogliere quei passaggi significativi relativi alla sua perizia alpinistica, o della sua relazione con la comunità valligiana. Gli scatti esposti nella mostra ci dicono che per lui fotografare non era un esercizio di distrazione o d’evasione e di gioco, ma raccontano di uno stretto rapporto con il soggetto: fotografava ciò di cui aveva esperienza e voleva che questa attività fosse partecipata. La sua prossimità a persone e luoghi, oltre a rimanere in ricordi e racconti, è palese in molte sue fotografie.