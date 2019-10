Servizi e soluzioni per le Rsa, domani a Torino un evento organizzato da Api e Confapi Sanità

BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura sponsorizza un evento organizzato da Api Torino e CONFAPI Sanità dedicato alle Residenze Sanitarie Assistenziali che si terrà domani, venerdì 11 ottobre, presso l’NH Hotel di Torino.

Rolfo Andrea, responsabile del Team Imprese della banca, presenterà le diverse soluzioni finanziarie dedicate alle RSA. “È un piacere poter presentare la nostra Banca ed essere partner di questo evento organizzato da Api Torino – commenta Andrea Rolfo – Proporremo soluzioni specifiche per il settore delle strutture sanitarie assistenziali. Oltre a operazioni ordinarie e di prima necessità siamo in grado di assistere le aziende in operazioni complesse e strutturate”.

La banca infatti dal primo gennaio fa parte del Gruppo bancario Cassa Centrale “Questo ci dà una maggiore forza per poter operare come una grande banca – commenta Antonello Ronco, Responsabile Commerciale della BCC - pur rimanendo sempre banca del territorio, vicina alle micro, piccole e medie imprese piemontesi”. Il convegno “Residenze per anziani. Luoghi di vita, di cura e di lavoro. Tra esigenze crescenti e risorse limitate”, è in programma domani, 11 ottobre a Torino (dalle ore 15 all’NH Hotel Collection).

Al seminario prendono parte: Corrado Alberto (Presidente API Torino), Antonino Gianfala (Presidente di API Sanità Torino), Massimo Pulin (Presidente CONFAPI Sanità), Michele Colaci (Vice Presidente Vicario CONFAPI Sanità e coordinatore dell’evento), Ilario Orbecchi (Vice Presidente API Sanità Torino), Vincenzo Pacileo (Procuratore aggiunto, Coordinatore del Gruppo “Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati”), Luca Dalla Torre (Vice Presidente della Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della Valle D’Aosta), Alberto De Sanctis (Presidente della Camera Penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della Valle D’Aosta), Stefania Tassone (Presidente della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino), Gianfranco Gigliotti (Avvocato del Foro di Torino), Alberto Del Noce (Vice Presidente dell'UNCC, Consigliere della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta), Andrea Rolfo (Responsabile Team Imprese BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura), Filippo Gariglio (Reale Mutua).