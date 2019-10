Alle Vallette inaugurata la ‘casa di Silvana’: “Ospiterà i parenti dei carcerati provenienti da fuori Torino”

Una casa per le persone più fragili, nel nome di Silvana Egitto. E’ stato inaugurato questo pomeriggio, alla presenza del vicesindaco Sonia Schellino e dell’arcivescovo Cesare Nosiglia, l’alloggio destinato all’ospitalità dei parenti dei carcerati provenienti fuori Torino che non possono permettersi un albergo in città.

La casa di 30 metri quadri, in via delle Primule 12/bis, non lontano dalla casa circondariale, è stata messa a disposizione da Atc. In realtà il progetto è attivo da circa 20 anni, ma a causa di alcune vicissitudini e della scomparsa della signora Silvana Egitto, l’alloggio è passato dalla gestione dell’associazione Oltre la Soglia alla Caritas che, in collaborazione con la Fondazione Il Riparo Onlus, ha rinnovato i locali e l’ha rimessa a disposizione delle categorie più fragili.

Dopo un piccolo restyling, adesso la casa è in grado di offrire due posti letto, una cucina e una piccola sala, un bagno e un ampio ingresso ben curato. Un posto sicuro e comodo per persone che non avrebbero disponibilità economiche per stare vicine ai loro cari, nel nome di Silvana Egitto.